ماذا قدم كاسياس في الملاعب قبل الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ما يعني إنهاء الحارس المخضرم مسيرته الكروية التي استمرت لأكثر من 20 عاما.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية ما حققه كاسياس صاحب الـ38 عاما، خلال مسيرته الكروية.

ريال مدريد:

نشأ كاسياس في أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في فرق الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1999، والذي استمر معه حتى انتقاله إلى بورتو البرتغالي في 2015.

ولعب كاسياس 725 مباراة بقميص الريال، وحقق معه 19 لقبا هي الدوري الإسباني 5 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر المحلي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي وبطولة «إنتركونتيننتال» مرتين لكل منهما، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

بورتو:

انضم كاسياس إلى بورتو في صيف 2015 في صفقة مجانية، بعدما كان قريبا من خسارة مركزه كحارس أساسي للريال، الذي قضى بين جدرانه 19 عاما، بين الأكاديمية والفريق الأول.

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وشارك «القديس» في 156 مباراة مع «الدراجاو»، وحقق لقبين، هما الدوري والسوبر في البرتغال.

منتخب إسبانيا:

بفضل موهبته وقدراته المذهلة منذ صغر سنه، تدرج كاسياس في منتخبات الفئات السنية الإسبانية، منذ عام 1996 وحتى انضمامه للمنتخب الأول في عام 2000.

كاسياس اعتزل اللعب الدولي عام 2016، بعدما شارك في 167 مباراة بقميص منتخب «لا روخا»، وحقق معه 3 ألقاب هي كأس أمم أوروبا، مرتين عامي 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

وكان كاسياس هو الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإسباني، قبل أن يحطم القائد الحالي سيرخيو راموس رقمه قبل فترة قصيرة، حيث وصل إلى 170 مباراة مع منتخب الماتادور.