ماذا قدم كاريلي في الدوري السعودي قبل تدريب اتحاد جدة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعيين المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا للهولندي هينك تين كات، الذي أقيل مؤخرا لسوء النتائج.

كاريلي له تجربة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، بتدريب فريق الوحدة بين مايو/أيار 2018، وديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ليقضي مع الفريق النصف الأول من موسم 2018-2019.

المدرب صاحب الـ46 عاما قاد الوحدة في 12 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز في 6 منها، وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، وسجل الفريق في عهده 15 هدفا واستقبل 11.

ورحل المدرب البرازيلي عن الوحدة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، علما بأن الفريق أنهى هذا الموسم في المركز السابع.

وكان الوحدة تعاقد مع المصري أحمد حسام «ميدو» خلفا لكاريلي، إلا أنه أقيل بعد أشهر قليلة من تولي المهمة، وجاء الأرجنتيني خوان براون خلفا له، قبل أن يتم استبداله هو الآخر بالكرواتي ماريو ستيفانوفيتش.

وبخلاف تجربته مع الوحدة، تولى كاريلي منصب المدرب المساعد في كورينثيانز البرازيلي بين 2008 و2016، ثم عمل مديرا فنيا للفريق نفسه لفترتين بين 2017 و2019.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، وتفصله 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.