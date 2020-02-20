ماذا قدم برايثوايت مع ليجانيس قبل الانضمام إلى برشلونة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي برشلونة تعاقده مع المهاجم الدنماركي مارتن براثوايت مقابل 18 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024، وذلك في صفقة استثنائية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

برشلونة حصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني على التعاقد مع مهاجم جديد بشكل استثنائي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، بعدما أثبت النادي الكتالوني غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب لمدة 6 أشهر وبالتالي انتهاء موسمه.

وتتيح اللوائح في إسبانيا إبرام الأندية تعاقدات استثنائية، لتعويض لاعبيها المصابين، إذا ثبت غياب هؤلاء اللاعبين لفترة تزيد عن 5 أشهر، على أن يكون اللاعب الجديد من أحد أندية الدوري الإسباني، وأن تقتصر مشاركته على المسابقات المحلية.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية ما قدمه برايثوايت في مسيرته مع ليجانيس، قبل الانضمام لصفوف برشلونة.

مكافأة على الأداء المقنع:

براثوايت انضم إلى ليجانيس في شتاء 2019 قادما من ميدلسبره الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وقرر النادي المدريدي شراءه بشكل نهائي مقابل 5 ملايين يورو بعد انتهاء الإعارة، وذلك بعدما قدم أداء مقنعا في فترة الإعارة، حيث شارك في 15 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفي الموسم الحالي شارك المهاجم الدنماركي صاحب الـ28 عاما في 27 مباراة مع ليجانيس بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

سجل هزيل ضد برشلونة:

المهاجم الدنماركي خاض 3 مباريات أمام برشلونة بقميص ليجانيس، بواقع مباراتين في الدوري الإسباني وواحدة في كأس ملك إسبانيا، لكنه خسر في المرات الـ3.

وسجل براثوايت هدفا وحيدا مع الفريق المدريدي ضد البارسا، في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني 3-1 بالجولة 20 من الدوري الإسباني الموسم الماضي.