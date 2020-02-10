ماذا قالت الصحف عن الجدل التحكيمي في مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهدت مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، مساء الأحد، بالجولة 23 من الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-2، جدلا واسعا، بسبب قرارات طاقم التحكيم في اللقاء.

وأفردت الصحف ووسائل الإعلام في إسبانيا مساحة للحديث عن الحالات المثيرة للجدل في مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، الذي أدارها الحكم خوسيه ماريا سانشيز، وشهدت حالتي طرد، واحدة لكل فريق، بإقصاء نبيل فقير لاعب بيتيس في الدقيقة 76، ثم كليمون لونجليه مدافع البارسا في الدقيقة 79.

اعتراضات في الجانبين:

خوان روبي، مدرب ريال بيتيس، انتقد أداء التحكيم بشدة بعد نهاية اللقاء، حيث قال: «أعتقد في الدقيقة 38 كان يجب على برشلونة أن يكمل اللقاء بـ10 لاعبين»، مشيرا لارتكاب سيرجي روبرتو لاعب البارسا خطأ يستوجب الإقصاء.

ويرى أيضا لوبيز كاتالان، نائب رئيس ريال بيتيس، أن الحكم خوسيه ماريا سانشيز كان عليه طرد روبرتو قبل نهاية الشوط الأول، وقال في هذا الصدد: «نحن غاضبون من التحكيم وسنرسل تقريرا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم».

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كذلك فإن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لم يبد راضيا أيضا عن التحكيم، حيث قال: «المشكلة ليست في تقنية الفيديو، هي مجرد أداة لجعل كرة القدم أكثر عدالة، لكننا بحاجة الى توحيد المعايير لكي نفهمها بشكل أفضل، هناك لقطات يتم احتسابها ونفس اللقطات لا يتم النظر إليها».

الصحف تفند القرارات:

عدة صحف إسبانية، لا سيما المنتمية لإقليم كتالونيا، تحدثت عن الأداء التحكيمي في مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، واتفقت على أن الحكم ارتكب أخطاء استفاد منها الطرفين.

صحيفة «Larazon» أشارت إلى أن برشلونة واصل ملاحقة ريال مدريد على صدارة ترتيب الليجا، بفوزه في مباراة مثيرة للجدل، ونوهت أن الحكم كان عليه طرد روبرتو، كما أن لونجليه ارتكب خطأ قبل تسجيل الهدف الثالث.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قالت إن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للبارسا قبيل نهاية اللقاء، بسبب عرقلة مارك بارتا مدافع الفريق الأندلسي لليونيل ميسي قائد الفريق الضيف داخل منطقة الجزاء.

وأكدت صحيفة «سبورت» أن طرد لونجليه كان مستحقا، وأشارت إلى أنه اضطر لارتكاب الخطأ الذي أده لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تغطيته لأخطاء صامويل أومتيتي، زميله في دفاع برشلونة.

وقال الحكم السابق إيتواردي جونزاليس في تصريحات لإذاعة «كادينا سير»، إن لونجليه كان يجب أن يطرد منذ الدقيقة 3، كما إن روبرتو كان يجب أن يتلقى بطاقة حمراء أيضا.

يذكر أن برشلونة يحتل حاليا وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، فيما يقبع بيتيس في المركز الـ13 بـ28 نقطة.