ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيصها بسرطان الدم؟

المستقلة / كشف الفنانة يسرا لأول مرة عن أزمة صعبة مرّت بها خلال أكثر سنوات عملها شهرة ونجاحا وقوة.

بحسب مجلة (في الفن)، أوضحت يسرا خلال برنامج “الدنيا علمتني” على قناة mbc، أنها تعرضت لأزمة غيّرت مجرى حياتها، على حد وصفها، موضحة أنها في إحدى السنوات كانت في أقوى مراحل شهرتها ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها إبان إجرائها لفحوصات طبية دورية، أنه قد تكون أصيبت بسرطان في الدم.

تابعت: “الدكتور اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم قولتلهم انتوا متأكدين قالولي اه، عشت 3 شهور في الخوف والرعب انه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة.. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني افكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت امتى يلحق يعمل ايه؟!!”.

أضافت: “وكمان إننا نبص للنعم لأننا واخدين نعمة الصحة عادي والأهل برضو عادي.. أنا مثلا فقدت أمي مؤخرا ودلوقت بتمنى العمر يرجع تاني عشان اقدر أوفّي حقها مع إني مهما عملت مش هقدر.. فلازم نكون متسامحين، نكون بندي من غير ما نستنى مقابل، صدقوني بعد ما فقدتها حسيت إني تايهة ومليش لازمة في الدنيا.. ترجع بس ساعة واحدة، ياريتها ترجع وتزعقلي وتضربني وتعمل اللي هي عاوزاه وهبقا مبسوطة جدا”.

يذكر أن يسرا من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “دهب عيرة”، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، حيث تدور أحداثه في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجآت من خلال تتابع الأحداث.