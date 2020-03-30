مادلين مطر: الحكومة مستهترة بحياتنا

وقالت في تصريحات صحافية: “الحكام الذين يحكموننا، بلا مسؤولية وهذا نعرفه منذ سنوات، أنا شخص مصاب بذهول لأني أرى أوضاع بلدنا تنهار ولا حلول مطروحة، ويكذبون علينا بقرارات غير منفذة وكأنهم يعطوننا حقن “مورفين” لا فائدة منها.

وتابعت تقول: ” لكن الصدمة الكبيرة هي كورونا، فكل شيء يمكن للإنسان أن يتخطاه ولكن حين تصبح الأمور على صحة شعب فهذا غير مقبول، الإعلام سبق الحكومة على التغيير وعلى حملات التوعية، ففي هذه الفترة شهدنا كم هو الإعلام مسؤول أكثر من الحكومة. فكانت صدمة تاريخية بوجه هذه الحكومة وهذا العهد، فلم نجد حكومة بحياتنا مستهترة إلى هذا الحد، صحة الشعب هنا هي الأهم.”