ماجد المهندس يفرج عن كليب ” ليطمئن قلبي ” خلال أيام

(المستقلة) … بعدما تكتم النجم العراقى ماجد المهندس الفترة الماضية عن تفاصيل الأغنيات التى قام بتصويرها مؤخرا تحت قيادة المخرج سعيد الماروق، كشف عن أول هذه الكليبات، وهى أغنية “ليطمئن قلبى” إحدى أغنيات ألبومه الأخير “الدنيا دوارة”.

ومن المفترض أن يطرح ماجد المهندس الكليب خلال الأيام المقبلة، وكان قد انتهى من تصويره فى رومانيا، وتعد الأغنية من كلمات فهد مساعد، وألحان ياسر بو على، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ومن ناحية أخرى يستعد ماجد المهندس لإحياء واحدة من أقوى حفلاته على كورنيش أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة يوم 29 مارس الجارى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “أم الإمارات” الذى يقام فى نفس التوقيت من كل عام.