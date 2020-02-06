ماجدة الرومي : أنحني للشعب اللبناني

(المستقلة)..في لقائين متتاليين بينها وبين الصحافة الإماراتية في إمارة أبو ظبي، وبينها وبين طالبات”كليات التقنيات العليا” شدّدت السيدة ماجدة الرومي، صوت لبنان الجميل الى الوطن العربي والعالم، على أنها لم تكن يوماً في بالها سوى هدف واحد، ورسالة واحدة ثابتة، هي أن يعم السلام العالم، وأن المحبة والسعادة في كل إنسان.

وقالت الرومي في لقاء مع الصحفيين قبل حفلها الذي ستحييه في”مسرح ميدان دو” : أنها كلما زارت هذه البلادـ تجد فيها تطوّراً وعمراناً وتقدّماً واضحاً متمنية من القلب “أن يديم على هذه البلاد الخير والسلام والأمان”.

وأعربت الرومي عن سعادتها بأن تكون دائماً رسولة خير ومحبة أينما ذهبت بصوتها وأغانيها. مؤكدة أن سعادتها هي أن تجد الناس سعداء، وأنها سخّرت صوتها وأغانيها لإسعاد الناس، وتمنّت “أن يكون الله راضياً عنها وعن نواياها المليئة بالخير تجاه كل الناس”.

وفي حديثها عن لبنان، وقفت ماجدة الرومي، وقالت” أنحني للشعب اللبناني على تضحياته ومواجهته للظروف الصعبة التي يمرّ بها”، ثم انحنت أمام الجميع.

واضافت “أنحني بكل تقديرواحترام، وآمل أن نصل الى يوم تنفرج فيها هذه الأزمة، وقد اعتاد الشعب اللبناني منذ العام1975 على الضربات المتتالية، وكان في كلّ مرة يصمد ثم ينهض. هكذا كان دائماً قدرنا، ونحن نستطيع بإذن الله وإيماننا بلبنان أن ننهض به من جديد”.

وعندما سئلت عن أغانيها الجديدة التي تعدّ لها، قالت أنها تعدّ لقصائد جديدة، وإن كانت هناك صعوبات مادية تواجه الإنتاج الغنائي اليوم، خصوصاً أمام الوضع الإقتصادي في لبنان.

وأشادت بشعر الراحل الكبير نزار قباني وكيف سبق زمنه، وفي دردشة بعد اللقاء قالت أيضاً أحب شعر الراحل أنور سلمان بشكل خاص، ففي قصيدته روح ومشاعر وتعبير مميز جداً.

ثم انتقلت الى “كليات التقنيات العليا” لتعقد لقاءً مع الطالبات، وكانت جلسة فيهاالكثير من الودّ والحب، وحاورتهن وقالت لهن “علمكن هو سلاحكن في مواجهة الحياة، وأنتن مستقبل وطنكن، وأمهات المستقبل وتربيتكم لأولادكن ستكون على أسس متينة وحضارية.

وعن النجاح والشهرة قالت ماجدة الرومي :”لا يهمّ الشهرة والنجاح، المهم أن يكون الله راضياً عنّا، وأن نقرن النجاح بالإيمان والخير وأن يذكرنا التاريخ بأفضل ما فينا. فكم من شخصيات ذكرها التاريخ، لكن بالسوء ولا أحد يمكنه أن يمحو ما سجّله عنها التاريخ”.

جدير بالذكر أن ماجدة الرومي ستحيي حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح “ميدان دو” مساء غد الجمعة في ختام النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية،والذي انطلق يوم 28 يناير /كانون الثاني الماضي.