ماجدة التميمي : سأقدم تقرير مفصل عن اتفاقية العراق مع الصين

المستقلة /- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أنها ستقدم تقريرا مفصلا عن الاتفاقية العراقية الصينية، مشيرة إلى أن البعض يتعامل مع الاتفاقية بطرق كلامية وحزبية.

وذكرت التميمي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “الحديث عن الاتفاقية مع الصين بحاجة إلى أناس مختصين بعيدا عن منظور الحزبية”، مبينة أن “البعض يتعامل مع الاتفاقية بطرق كلامية وحزبية وهذا غير صحيح ويؤثر بكلامه سلبا على المتلقي”.

وأضافت أن “هذه الاتفاقية تتضمن لغة ارقام وعلينا ان ندرس الآثار المترتبة على العقود في مثل هكذا اتفاقيات”، مؤكدة أنها “ستقدم تقريرا مفصلا إلى الرأي العام ووسائل الإعلام بشأن الإيجابيات والسلبيات بشأن الاتفاقية التي وقعت مع الصين”.