ماجدة التميمي : تكشف عن انجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد

( المستقلة)… كشفت اللجنة المالية عن إنجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد، مشيرة الى ان التعديل المعد كتب بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم السبت “انجزنا بمعية مجموعة من القاماتالخبيرة في مجالات متعددة لاسيما القانوي والمالي تعديلاً جديداً لقانون رقم 26 لسنة 2019 المتضمن تعديل قانون التقاعد الموحد“، مذكرة أنه “بموجب التعديل الأخير تم تقليص مدة الخدمة المدنية واحالة الموظفين إلى التقاعد عندإكمال 60 سنة بدلاً من 63 سنة“.

وأوضحت التميمي أن “أخطاء الحكومات المتعاقبة وسوء الإدارة المالية للبلاد لا يمكن أن يتحملها الموظفون أو أي فئة منفئات الشعب العراقي“، لافتةً إلى “أهمية الاستعانة بالعقول الفذة والشخصيات القديرة التي بإمكانها ايجاد الحلولالملائمة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد“.

واشارت التميمي الى ان “التعديل المعد كتب بصيغة تضمن العدالة للجميع بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير منالموظفين“.

واكدت التميمي “تأييد عدد كبير للتعديل الذي سيقدم خلال موعد قريب لمناقشة التعديل الجديد وتبادل وجهاتالنظر ازاءه“.( النهاية)