ماتويدي يكشف موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكد بليز ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ماتويدي (32 عاما) مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ما أثار الشكوك حول استمرار اللاعب الفرنسي مع فريق السيدة العجوز.

وقال ماتويدي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا إن عقده يتضمن بندا بالتمديد لموسم إضافي، وإن إدارة النادي قامت مؤخرا بتفعيله.

وأشار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أنه يشعر بثقة إدارة يوفنتوس في قدراته ولم يشك يوما في دعمها الدائم له.

لاعب الوسط الفرنسي يقضي حاليا موسمه الثالث مع يوفنتوس الإيطالي، الذي خاض معه 118 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 7، وحقق 5 ألقاب.

ماتويدي شارك في 30 مباراة مع اليوفي هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين، وهو مطلوب في عدة أندية أوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان، فريقه السابق.