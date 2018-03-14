مائدة حوارية الان في الهيئة الانجيلية بحضور مكرم محمد احمد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

‎ ينظم الان منتدى حوار الثقافات، التابع للهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، ، مائدة حوارية حول ” مصر التى نحلم بها”، يشارك فيها عددمن كبار المفكرين والباحثين وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

‎من جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، إن مصر تدخل خلال هذه الفترة مرحلة جديدة، محملة بتحديات عديدة علىرأسها الملفات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وأيضا الشباب والمرأة وتطوير الخطاب الدينى، والأهم ملف الإرهاب أحد أكبر هذه التحديات، وبالتالى تستمر فىمواجهة التحديات وقادرة على مواجهة العواصف.

‎من بين المشاركين فى المائدة الحوارية الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والسفيرة مشيرة خطاب والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق وغيره