مائة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في بطولة افريقيا للكرة الطائرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، أنهت الترتيبات لاستضافة 50 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة و50 طفلا من مستشفى سرطان الأطفال 57357 خلال مباراة النهائي التي تقام اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة بين الأهلي وطلائع الجيش.

وتم تجهيز مكان في صالة الأمير عبدالله الفيصل لتواجد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى 57357 مع تجهيز أتوبيسات لتحركاتهم.

وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة على دعم ومساندة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال مستشفى57 والتواجد في الفعاليات الرياضية المختلفة ومن منطلق الدور المجتمعي للنادي الأهلي.