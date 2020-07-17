ماء كربلاء تطالب المواطنين بعدم التجاوز وسقي المزروعات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب مدير ماء كربلاء فاضل النصراوي ، اليوم الجمعة ، المواطنين بعدم التجاوز على شبكات المياه الصالحة للشرب وسقي المزروعات في المناطق الزراعية .

وقال النصراوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الملاكات الفنية والهندسية والحرفية في محطة السحب الواطئ تواصل أعمالها في صيانة وتشغيل المضخات وادامة الموقع وتنظيفه وتعفيره وعلى مدار ٢٤ ساعة لإيصال أكبر كمية من المياه للمشروع الموحد “.

وأوضح النصراوي إن “المديرية تدعو المواطنين الترشيد في استخدام المياه ليصل الى المناطق البعيدة ، ودعم المديرية من خلال تسديد أجور المياه “.

وأضاف إن “عدم التسديد سينعكس على الخدمة المقدمة كون المديرية من دوائر التمويل الذاتي ، والتي تعتمد في تغطية نفقاتها من وقود ، وكلور ، وصيانة ، ورواتب الاجراء ، على ما تجبيه من المبالغ المالية “.