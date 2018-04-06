مئات القتلى والجرحى بينهم طفل برصاص الاحتلال الصهيوني

(المستقلة)..واصل الفلسطينيون احتجاجهم ضد قوات الاحتلال التي ردت بوابل كثيف من الرصاص والغاز المسيل للدموع، وسقط المئات بين شهيد وجريح وسط ارباك وتخبط احتلالي نتيجة تمسك المتظاهرين بسلمية تحركهم

شهداء

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد “مجدي رمضان شبات” برصاص الإحتلال شرق مدينة غزة بعد قليل من الاعلان عن سقوط أسامة خميس قديح ٣٨ عام وفي حصيلة اولية اصيب 250 شخصا بجروح بينهم 40 بالرصاص الحي فيما اعلن عن استشهاد الطفل محمد ماضي و يبلغ من العمر 14 عام

وذكرت تقارير أن القوات الإسرائيلية تستخدم الطائرات لرمي المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المياه العادمة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، لإطفاء إطارات السيارات المشتعلة، ولتفريق المتظاهرين في المناطق الحدودية. كما استخدام المراوح الضخمة لتشتيت الدخان المنبعث من إطارات السيارات المشتعلة “الكاوتشوك”.

الضفة الغربية

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عددا من المتظاهرين الفلسطينيين تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء المسيرات في الضفة الغربية، وخاصة في رام الله ونابلس. وتشهد الضفة الغربية مسيرات مماثلة، حيث سجلت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين في رام الله ونابلس وعند حاجز بيت إيل والمدخل الجنوبي لمدينة أريحا، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

قوة مفرطة

حثت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية، السلطات الإسرائيلية على ضمان ألا يستخدم جنودها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية إلا كخيار أخير، محذرة من أن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل إلى مستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.