مؤيد اللامي: اتفقنا مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات من حظر التجوال الشامل

( المستقلة) اعلن نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي،عن اتفاق مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصراً من حظر التجوال الشامل المطبق حالياً.

وكان اللامي قد أبلغ مساء امس قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهمة الصحفيين الذين يحملون هوية نقابة الصحفيين المجددة وهويات القنوات الفضائية والاذاعات المحلية .

وقال في تصريح صحفي ان الصحفيين العراقيين يقفون في خط الصد الاول جنبا الى جنب مع القوات الامنية والكوادر الصحية.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين استثناء الكوادر الاعلامية والصحية من حظر التجوال بعد السادسة مساءً.