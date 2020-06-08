مؤيد اللامي: اتفقنا مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات من حظر التجوال الشامل
( المستقلة) اعلن نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي،عن اتفاق مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصراً من حظر التجوال الشامل المطبق حالياً.
وكان اللامي قد أبلغ مساء امس قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهمة الصحفيين الذين يحملون هوية نقابة الصحفيين المجددة وهويات القنوات الفضائية والاذاعات المحلية .
وقال في تصريح صحفي ان الصحفيين العراقيين يقفون في خط الصد الاول جنبا الى جنب مع القوات الامنية والكوادر الصحية.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين استثناء الكوادر الاعلامية والصحية من حظر التجوال بعد السادسة مساءً.
وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي “نعلن استثناء الكوادر الاعلامية والصحية من حظر التحوال بعد السادسة مساءً”.
وأوضح، أن “الاستثناء يشمل العاملين بالقنوات مسائا على أن يكون متوجه او عائد من عمل وليس معه عائلة او أصدقاء من خارج قناته او مجال عمله”.( النهاية)
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