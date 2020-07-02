مؤيد الامي : يعلن شفاء 20 صحفيا من المصابين بفيروس كورونا

(المستقلة)… أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي عن شفاء 20 صحفيا من المصابين بفيروس كورونا.

وقال اللامي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “اكثر من عشرين صحفيا في بغداد والمحافظات تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا‬”، مشيرا الى أن “هناك من ما زال يُعالج خلال الحجر في منزله او في المشفى”.

واضاف اللامي، “تواصلنا مع اغلبهم (الصحفين المصابين) ووفرنا لبعضهم أجهزة التنفس والأوكسجين والأدوية والاحتياجات التي تمكنهم من العودة سالمين”، مقدما شكره الى “مدراء الصحة للتعاون في عموم العراق”. (النهاية)