مؤشر السعادة في الضفة الغربية يبلغ مستويات قياسية

مراد سامي

تصدر منظمة الأمم المتحدة سنويا تقريرا عن مؤشرات السعادة حول العالم إقرارا منها بأهمية وضع رفاهية العيش في حياة البشر بجميع أنحاء العالم كهدف أساسي للأنظمة و الحكومات لا مجرد دعاية للاجترار و كسب أصوات الناخبين .

و يقوم هذا التقرير أساسا على إجراء مقارنة موضوعية لعدد من المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية كالدخل العام للفرد و قيمة الحرية ومستوى الفساد و الصحة و التضامن الاجتماعي.

و لئن كانت الدول الغربية في صدارة الدول الأكثر سعادة فان بعض الدول العربية تحتل هي الأخرى مراكز متقدمة إلى حد ما مثل الإمارات و السعودية و الكويت .

دراسة بحثية جديدة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة بفلسطين تناولت مؤشر السعادة بالضفة الغربية في خطوة تهدف أساسا لمقارنة أوضاع الموطنين ما بين قطاع غزة و الضفة الغربية , وقع الاستناد فيها على دراسات استقصائية عديدة الى جانب استبيانات الرأي المنشورة .

تُظهر الدراسة أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية يعتقدون أن أوضاعهم المعيشية قد تحسنت في السنوات الأخيرة و يتوقعون ان تحسن اكثر فاكثر في المستقبل القريب،حيث يسود إحساس عام بالتفاؤل لدى المواطنين .

العديد من المراقبين اعتبروا التقرير مفيدا جدا , حيث بدا جليا ان المجتمع الصحي و السعيد لا يحتاج حصرا الى قوة اقتصادية ضاربة بقدر ما يحتاج لقيادة رصينة تهتم لشؤون مواطنين لا رعيتها .