مؤشرات أولية.. السيسي يتصدر نتائج التصويت مع بدء عمليات الفرز

القاهرة (المستقلة)… أظهرت المؤشرات الأولية في بعض اللجان الانتخابية تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك مع بدء عمليات الفرز داخل اللجان الانتخابية الفرعية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

ووفقاً للتغطيات الصحفية لجريدة اليوم السابع وبواب الأهرام من داخل اللجان، فقد أظهرت نتائج الفرز ببعض اللجان ما يلي:

لجنة رقم 1 ومقرها مدرسة عباس العقاد بالمطرية، من عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية، حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1144 صوتاً، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 44 صوتًا، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى 141 صوتًا، من مجموع أصوات 4178.

لجنة 16 بمدرسة جمال عبدالناصر، عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية داخل لجنته على 2165 صوتاً مقابل 74 لموسى مصطفى موسى، وأصوات باطلة 207 أصوات.

لجنة رقم 74 بعين شمس عن حصول الرئيس السيسي على 1751 والمرشح موسى مصطفى موسى 62 صوتاً، و83 صوتاً باطلاً، وأن إجمالي الأصوات 1896.

لجنة 32 بمدرسة الإمام الشافعي بطنطا بمحافظة الغربية، نتيجة فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 1576 صوتاً، مقابل 33 صوتاً لموسى، وعدد الأصوات الباطلة 261 صوتاً والصحيحة 1609 أصوات.

لجنة فرعية رقم 2 المنعقدة بالمتحف الزراعي بنطاق حي الدقي بلغ من أدلوا بأصواتهم الانتخابية 1082 وعدد الأصوات الصحيحة 987 وعدد الأصوات الباطلة 93، وحصل الرئيس السيسي على 957 صوتا فى حين حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 30 صوتاً.

لجنة رقم 28 بكفر الحديدي، التابعة لمركز كفر صفر بمحافظة الشرقية، نتيجة فرزر عدد الأصوات وجاءت النتيجة 707 أصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي، وصوتين للمرشح موسى مصطفى موسى، و12 صوتاً باطل من إجمالي عدد الناخبين 1000 باللجنة.

لجنة رقم 31 بعين شمس عن حصول الرئيس السيسي على 2114 صوتاً، والمرشح موسى مصطفى موسى 74 صوتاً، و74 صوتاً باطلاً، وإجمالي الأصوات 2385.

لجنة رقم 18 فرعية في مدرسة محمد نجيب بدار السلام، من فرز الأصوات بإجمالي من له حق التصويت 5877 وجاء عدد المصوتين في اللجنة 1653 وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 1360 صوتاً، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 50 صوتاً، وبلغت الباطلة 243 صوتاً، وذلك وفقاً لما أعلنته فضائية صدى البلد.

وأظهرت المؤشرات حصول السيسي على 1274 صوتاً مقابل 24 صوتاً لموسى مصطفى موسى باللجنة الفرعية 15 بمحافظة الجيزة.

وأظهرت المؤشرات حصول السيسي على 733 صوتاً مقابل 3 أصوات باللجنة الفرعية 18 بمحافظة الشرقية .

وتوالي اللجان الفرعية فرز الاصوات لارسالها للجنة العامة تمهيداً لعمليات الحصر النهائية على أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018 يوم الاثنين القادم والموافق 2 أبريل وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.(النهاية)