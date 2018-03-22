مؤسس واتساب يدعو لحذف فيسبوك

(المستقلة)..انضم أحد مؤسسي “واتساب”، وهو برايان أكتون، إلى الحملة التي تطالب بحذف “فايسبوك”، وتدعو المستخدمين إلى التوقف عن استعماله.

وقد قال أكتون عبر حسابه على “تويتر”: “لقد حان الوقت لحذف فايسبوك”.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن تنامي المطالبة بحذف “فايسبوك”، قد أثار مخاوف المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في أسعار أسهم الشركة بمعدل 9% على مدار اليومين الماضيين، لتصل خسائر الشركة إلى ما يقارب الـ50 مليار دولار.

وتأتي المطالبة بحذف فايسبوك بسبب فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا”، والتي حصلت على بيانات خاصة بـ50 مليون مستخدم لموقع التواصل “فايسبوك” من دون علمهم.

وكانت “فايسبوك” قد اشترت “واتساب” عام 2014، مقابل 19 مليار دولار.