مؤسس بنك الطعام المصري يصدر اول كتاب ساخر له بعنوان شقاوة سكر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“روزنامه” تصدر “شقاوة سكر” حكايات من الأدب الساخر للدكتور رضا سكر

مؤسس بنك الطعام المصري يصدر أول كتاب ساخر له ويختار له اسم “شقاوة سكر”

طرحت دار “روزنامه”، بالمكتبات العامة ولدى الباعة في الأسواق، كتاب جديد بعنوان “شقاوة سكر” حكايات من الأدب الساخر، للدكتور رضا سكر.

ويحكي الدكتور رضا سكر في كتابه الواقع في 350 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة كبيرة من القصص والحكايات الساخرة التي حدثت له وهو صغير أثناء تواجده في قريته برج النور التابعة لمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وقصصًا أخرى رآها عندما كبر وبدأ حياته في سوق العمل.

وقال الدكتور رضا سكر: الكتاب يضم عدة روايات منفصلة مختلفة عما تعود الجمهور قراءته من سير ذاتية وقصص الحياة، اختيرت بعناية كمشاهد مترابطة وبتسلسل زمني لتحكي قصة حياة عشتها بالطول والعرض.

وأضاف: برغم ما كانت الأيام عاصفة والليالي ضبابية وملبدة بالغيوم، بقدر ما كانت لذيذة أحببتها كثيرًا وأنا فخور بما فعلت وأنجزت.

وتابع: لا يمكن أن أنسى أيام الطفولة والشباب التي قضيتها في قريتي بالمنصورة، فلي فيها ذكريات رائعة لا تنسى، وطافت بذهني تلك الذكريات، فانتهزت فرصة الاجازة التي قضيتها بمفردي بالجونة بدون موبايل ولا كمبيوتر وتذكرت وكتبت العديد منها، فوجدتها فترة خصبة فيها حكايات كثيرة تؤرخ لهذه الفترة المهمة في حياتي.

يذكر أن الدكتور رضا سكر هو صاحب فكرة ومؤسس بنك الطعام المصري، ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي له.