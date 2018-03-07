مؤسس أمازون يتربع على عرش أثرياء العالم

(المستقلة)..تصدر رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس، القائمة السنوية لمجلة فوربس الأميركية لأثرياء العالم التي صدرت الثلاثاء 6 آذار.

وبلغت ثروة بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت 112 مليار دولار، ليزيح بذلك بيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت من رأس القائمة.

وبلغت ثروة غيتس 90 مليار دولار، بينما حل المستثمر الأميركي وارين بافيت في المركز الثالث بثروة بلغت 84 مليار دولار.

وضمت قائمة مليارديرات العالم البالغ عددهم 2208 من 72 دولة، عدداً كبيراً من الأميركيين، وجاء مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “فايسبوك” والأخوان تشارلز وديفيد كوك ضمن قائمة العشرة الأوائل.

وتراجع ترتيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المركز الـ 544 إلى الـ 766، بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 400 مليون دولار إلى ما يقدر بـ7.1 مليار دولار.

وحل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو المركز الرابع بالقائمة ليصبح أغنى أوروبي. وبينما فقدت القائمة 121 شخصاً منذ العام الماضي، انضم إليها 259 شخصاً من المليارديرات الجدد.

وبلغ إجمالي حجم الثروات للشخصيات الواردة في القائمة 9.3 ترليون دولار.