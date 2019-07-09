مؤسس “آبل”: الهواتف الذكية تتنصت علينا ويجب حذف فيسبوك

(المستقلة)..دعا ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة “آبل” الأمريكية، الناس الى مغادرة تطبيق “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، للحفاظ على خصوصيتهم.

واتهم “وزنياك” شركة “فيسبوك” بأنها تغزو خصوصية الناس، وأن الطريقة الوحيدة للفرار منها هي مغادرتها، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

كما كشف ستيف وزنياك، الذي أسس شركة “آبل” إلى جانب ستيف جوبز، أن الهواتف الذكية قد تتنصت على أصحابها، وأكد أنه لا توجد “طريقة تقريبا لإيقافها”.

وغادر ستيف وزنياك، “فيسبوك”، العام الماضي 2018، وحذف حسابه العام من موقع التواصل الشهير، في أعقاب فضيحة شركة “كامبريدج أنالاتيكا” للاستشارات السياسية، التي حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل “بفيسبوك”، ولمدة يومين.

وجاءت تصريحاته، لموقع “تي إم زي” الأمريكي، أثناء تواجده في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال: “يختلف الأمر من شخص إلى آخر، فبالنسبة إلى البعض مزايا فيسبوك تستحق فقد الخصوصية، لكن بالنسبة لكثيرين مثلي، يجب أن يجدوا طريقة للتخلص من فيسبوك”.

وعن حديثه عن تنصت العديد من الأجهزة الذكية على الناس، مثل السماعات والهواتف المحمولة، قال وزنياك موضحا: “هناك أجهزة منها تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت علي الآن؟ ولا ننسى أن موقع “أليكسا” تطوله هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام”.