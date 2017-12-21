مؤتمر يدعو لأسرة بلا عنف ومجتمع أمن

(المستقلة).. عقدت منظمة مدخل العراق الصحي وشبكة النساء العراقيات مؤتمرا موسعا ، بدعم من صندوق الامم المتحدة للإسكان UNFPA ، ضمن حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء ، تحت شعار “نحو أسرة بلا عنف ومجتمع أمن” .

وبحث للمؤتمر الجوانب التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية والنائية، مرفقة بشهادات طبيبات وناشطات ، اثناء النزاعات والحروب والمعارك حتى بعد ان تم تحرير االاراض من الإرهابيين .

وقالت رئيسة اللجنة التحضرية للمؤتمر امل كباشي ان ، الجلسات ابتدأت باستعراض الأهداف التي تبتغي الوصل اليها الجلسات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات واللقاءات ضمن حملة ١٦ يوم السنوية بمناهضة العنف ضد المرأة .

واضافت قدمت الدكتورة ابتسام عزيز المدير العام لدائرة تمكين المرأة ، الإجراءات الحكومية في التصدي ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتم عرض تجربة ادماج وحدات الجندر في المراكز الصحية ، مأسسة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة ، تبعها حديث لرئيسة جمعية الأمل هناء أدور ، عن أهمية الإسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الاسري الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الضحايا .

وقدمت مديرة الجلسة الثانية ومنسق برنامج GBV انفال عبد كاظم موجزا عن مشروع مدخل العراق الصحي في مناطق الصراع حول تعميق مفهوم الجندر ومعالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي قدمها الدكتور طارق القصار مدير مشاريع المنظمة في الموصل ، وتحديد احتياجات النساء في حالات النزاع ،.

كما تم عرض شهادات وحالات عنف قائم عن النوع الاجتماعي من الحالات التي وردت الى وحدات الجندر في المراكز الصحية بجانبي الموصل للباحث الاجتناعي خلدون حسين محمد ، والاثار الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ودور المراكز الصحية في تقديم معالجات صحية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي للدكتورة رسل كمال والدكتورة بتول نعيم من فريق المنظمة في تل عبطة ، مع تجربة مناهضة العنف في تل عبطة الدكتورة علياء عماد .

وذكرت مديرة منظمة مدخل العراق الصحي هالة الصراف ان تجربة المسح الميداني في رصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السرقات والجريحة قدمتها الباحثة الاجتماعية ذكاء الجميلي ، ودور المجتمع المدني متمثلا بتقديم خدمات الرعاية الصحية والحماية الناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في بناء الاستقرار والمصالحة ، مع عرض تقرير عن تجربة مدخل العراق في تأمين حياة احدى الناجيان بالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية للمثل اللجنة في الموصل مناحي منشد حسين ، والروية المستقبلية لمنظمة مدخل العراق الصحي في ما يخص برنامج مناهضة العنف ضد المرأة لانفال عبد الحسين .