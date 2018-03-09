مؤتمر وزاري استثنائي لدعم الأونروا

(المستقلة).. يعقد في مقر منظمة الفاو مؤتمرا استثنائيا برئاسة وزراء خارجية الأردن والسويد ومصر بشكل مشترك، دعما للأونروا وضمان حقوق وكرامة الفلسطينيين.

و تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي أقدم وأكبر وكالة مساعدة إنسانية في الشرق الأوسط وتخدم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، أسوأ أزمة مالية في تاريخها الممتد على مدى 70 عاماً، وقد تضطر إلى تعليق خدماتها.

المؤتمر الوزاري الاستثنائي يهدف للحصول على استجابة جماعية من المجتمع الدولي لصون حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان جمع 446 مليون دولار أمريكي لحل هذه الأزمة غير المسبوقة في تمويل الوكالة بشكل عاجل.

ويشهد المؤتمر حضوراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويدعو المؤتمر كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإظهار الدعم الدولي الواضح والملموس لجهود الأونروا الإنسانية الحيوية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وهي جهود تشكل في نفس الوقت مساهمة مهمة في استقرار المنطقة.