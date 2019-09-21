مؤتمر لدعم مرضى السرطان في كربلاء بحراك شعبي تطوعي

( المستقلة ) / علي النصر الله / … كشف رئيس فريق ( هنا الامل ) التطوعي لدعم مرضى السرطان في محافظة كربلاء منتظر علي مجيد ، اليوم السبت ، إن هناك أطباء وصيادلة يقدمون المال والدواء من جيوبهم الخاصة إنقاذا ودعما لمرضى السرطان .

وقال مجيد على هامش عقد مؤتمر لدعم مرضى السرطان الذي أقيم في جامعة الصفوة في المحافظة حضرته ( المستقلة ) ، إن ” هذا المؤتمر جاء بحراك شبابي طوعي استنفر جهوده من اجل معالجة معاناة مرضى السرطان في توفير ما يحتاجوه من ادوية من خلال اقامة هذا المؤتمر ، واطلاق صوت وطني يعبر عنهم وعن معاناتهم “،كاشفا عن ” اطباء وصيادلة يقدمون المال والدواء من جيوبهم الخاصة انقاذا ودعما لمرضى السرطان “.

فيما أكد ممثل وزارة الصحة الدكتور سامي في المؤتمر ، إن “المشكلة تتعلق بأصل النظام الصحي وما يتم تخصيصه من اموال لوزارة الصحة ضمن الموازنة الاتحادية العامة “، مبينا إن ” 6% مقدار ما يخصص من اموال لوزارة الصحة ضمن هذه الموازنة “. وأكد إن ” هذا الرقم لايزال رقم قليل وخجول ولا يلبي الطموح ” .

من جانبه قال الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة الاسبق والنائب السابق اثناء المؤتمر ، إن ” قضية مرضى السرطان هي قضية مجتمعية بالدرجة الاساس ، واننا بحاجة الى تظافر جهود المواطنين المؤمنين بالعمل التطوعي “، مؤكدا إن “نقابة الصيادلة تتحمل جزء من مسؤولية هذا الموضوع “.

الى ذلك دعا مسؤول مكتب مجلس النواب عباس الكمبر ، الى ” تحويل القضية السرطانية في كربلاء على نحو خاص وعموم العراق الى قضية رأي عام وتشكيل فريق يتحرك على اصحاب المواكب الحسينية في كربلاء ، خصوصا إن زيارة الاربعينية من الممكن استثمارها لصالح مرضى وضحايا السرطان ، وتشجيع المواطنين على التبرع لهم “.

يذكر إن مجلس محافظة كربلاء خصص مبلغ 100 مليون دينار شهريا لمعالجة مرضى السرطان في المحافظة خلال الجلسة التشريعية الأسبوعية رقم 21 للفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء الماضي من شهر أيلول الجاري “.