مؤتمر علمي للاورام بقلعة الفقراء في مصر القصر العيني

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقد مركز الأورام بالقصر العيني مؤتمر علمي للوقوف على مستجدات ما توصل إليه العلم وتحدث السيد الدكتور عماد حماده رئيس المؤتمر و رئيس قسم علاج الأورام بالقصر العيني عن اهميه العلاج الوقائي وصرح انه يوجد بمصر طفره حقيقيه في العلاج الوقائي وأنه بدء أن يصنع نتائج مبشرة وطرح الساده الأطباء الأسئلة ودار حوار علمي بينهم وبين سكرتير عام المؤتمر الدكتوره ابتسام سعد الدين استاذ علاج الأورام بطب القصر العيني وأشاد الأطباء بمستوى تنظيم المؤتمر الذي اقيم بفندق ماريوت أليوم الساعه الثانيه عشر وصرح الاستاذ الدكتور محسن مختار رئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر وأستاذ علاج الأورام بطب القصر العيني بأن دائما تؤتي المؤتمرات العلميه والطيبه بتبادل الخبرات وبأن القصر العيني سوف تظل مظله لوقايه كل من يلجأ لها من أطباء للعلم أو مرضى للشفاء