مؤتمر صحفي موسع للمتحدث العسكرى المصرى

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شاركت وكالة انباء المستقلة في مؤتمر المتحدث العسكرى لوزارة الدفاع حيث اكد العقيد ا ح تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية ان ابطال القوات المسلحة والشرطة مستمرون في تنفيذ المهام المقدسة بروح معنوية عالية لتطهير سيناء من البؤر الارهابية ، وان العمليات مستمرة حتي تحقيق كافة اهدافها المخططة ، مشيرا إلى أن خطط وبرامج التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف بالتزامن مع الحرب علي الارهاب.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية والتصدي بكل قوة لاي محاولة اختراق خط الحدود الدولية ، مؤكدا الي احترام مصر لسيادة كافة الدول المتصلة بحدود جغرافية مع مصر والتنسيق الكامل معها لضبط وتأمين الحدود وتبادل المعلومات الخاصة بتواجد وتحرك العناصر الارهابية، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الثالث للعملية الشاملة ” سيناء 2018 ” الذي نظمته ادارة الشئون المعنوية بالمركز الإعلامى للقوات المسلحة بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المعتمدة في مصر، والذى استعرض فيه ملخص لنتائج أعمال القتال على مدار الأسابيع الماضية وأبرز مستجدات الموقف الحالى لخطة المجابهة الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الارهاب بكافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأوضح المتحدث العسكري إسلوب عمل القوات بمناطق النشاط الإرهابى على الإتجاه الإستراتيجى الشمالي الشرقى حيث يتم تقسيم مناطق عمل القوات بدايةً من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية بداية من المجرى الملاحى لقناة السويس حيث تقوم القوات القائمة على التأمين بالتعاون مع قوات حرس الحدود بتأمين حركة الملاحة بقناة السويس وتشديد إجراءات التفتيش على المعابر والمعديات المؤدية إلى شبة جزيرة سيناء لمنع تسلل او إنضمام أى عناصر قادمة من الوادى والدلتا لدعم الإرهاب فى سيناء وكذا منع إنتقال العناصر الإرهابية من سيناء إلى مناطق أخرى بعمق الدولة .

وفى نطاق الجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء بالمنطقة المتاخمة للضفة الشرقية لقناة السويس وحتى مناطق العمليات فتنتشر بها القوات لتمشيط كافة الطرق والدروب والمدقات، وضبط أى عناصر إرهابية أومتعاونة معها ومنع أى تسلل للعناصر الإرهابية من مناطق الإشتباكات ومنعها من إعادة تمركزها بتلك المنطقة .

كذلك المنطقة الواقعة بعد المنطقة المتاخمة للضفة الشرقية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية والتي تضم قوات قائمة على تمشيط وتفتيش الأرض والزراعات والمناطق السكنية بشمال سيناء وتدمير كل ما يمثل بنية تحتية للعناصر التكفيرية سواء ملاجئ أو خنادق أو مخازن للأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدات الفنية ، حيث تمكنت من إكتشاف العديد من الملاجئ تحت الأرض بها كميات من الأسلحة والذخائر والعديد من الخنادق بالمناطق السكنية ، وكذا فحص الأفراد للتأكد من سلامة موقفهم وتحويل المشتبه بهم إلى الجهات الأمنية المختصة ، وتنفذ القوات ذلك على الأرجل وخاصة فى المناطق السكنية ، والمنطقة التى يتم تفتيشها تقوم الشرطة المدنية بفرض السيطرة وإعادة الحياة بها إلى طبيعتها ، كذلك القوات القائمة بمهاجمة البؤر الإرهابية المرصودة بناء على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تواجد العناصر الإرهابية بها حيث يتم التعامل مع البؤر الإرهابية بتطويق البؤر الإرهابية ثم مداهمتها بواسطة القوات البرية ويعاون أعمال قتالها القوات الجوية طبقاً للموقف وبتنفيذ هجمات جوية وقصفات مدفعية ضد البؤر الإرهابية الواقعة خارج التجمعات السكنية .

بجانب قوات التأمين المكلفة بتنفيذ الإرتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمناطق العمليات بشمال سيناء ، مع قيام عناصر المهندسين العسكريين بتأمين القوات ضد العبوات الناسفة ، وإكتشاف وتدمير الأنفاق المتواجدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون مع قوات حرس الحدود ، فضلاً عن إستكمال إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وتعويض المتضررين بواسطة الجهات المعنية بالدولة ودفع حوالى (900) مليون جنيه .

واستعرض المتحدث العسكري اعمال القوات بنطاق الجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء ، وذلك بالمنطقة الاولي المتاخمة للضفة الشرقية لقناة السويس وحتى مناطق العمليات ، وتنتشر بها القوات لتمشيط كافة الطرق والدروب والمدقات والمناطق الجبلية لضبط أى عناصر إرهابية أوالمتعاونة معها أو الفارة من مناطق الإشتباكات ومنعها من إعادة تمركزها بتلك المنطقة مع غلق كافة الدروب والمدقات المؤدية إلى جنوب سيناء .

كذلك المنطقة الثانية والتي تمتد حتى خط الحدود الدولية ، ويتواجد بها قوات قائمة على تمشيط المناطق الجبلية بوسط سيناء وتدمير كل ما يمثل بنية تحتية للعناصر التكفيرية خاصة داخل المناطق الجبلية ، فضلا عن فحص الأفراد بالقرى والمدن السكنية للتأكد من سلامة موقفهم وتحويل المشتبه بهم إلى الجهات الأمنية المختصة ، بجانب القوات القائمة بمهاجمة البؤر الإرهابية المرصودة بناء على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تواجد العناصر الإرهابية بها ، ويتم من خلال تطويق تلك البؤر لمنع أى تسلل للعناصر الإرهابية من وإلى مناطق تواجدها ثم مداهمتها بواسطة القوات البرية ويعاون أعمال قتالها القوات الجوية طبقاً للموقف وتأمين كافة طرق الإقتراب من وإلى المناطق الجبلية ، فضلا عن تواجد قوات التأمين المكلفة بتنفيذ الداوريات والكمائن المدبرة وغير المدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية بوسط بسيناء .

كما تناول المتحدث العسكري انشطة ومهام القوات البحرية خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 بفرض السيطرة البحرية الكاملة علي سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر ومنع أى تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستى عبر الساحل البحرى ، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والإقتصادية ، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل وخاصة فى مناطق العمليات من رفح إلى العريش ، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل .

واستعرض المتحدث العسكري الجهود المبذولة بمناطق الظهير الصحراوى للدلتا وغرب وادى النيل ، حيث تقوم وحدات مكافحة الإرهاب والمشكلة من عناصر ( القوات الخاصة – حرس الحدود – الشرطة المدنية ) بالتعاون مع الوحدات الخاصة الأخرى بالمناطق العسكرية بملاحقة أى عناصر إرهابية أو إجرامية وتمشيط كافة الطرق والدروب والمدقات لمنع العناصر الإرهابية من تحويل نشاطها بتلك المناطق وضبط أى عناصر إرهابية تسللت عبر الحدود الغربية والجنوبية قبل وصولها إلى المحافظات المصرية وخاصةً فى مناطق الواحات البحرية والبويطى والفرافرة .

كذلك اجراءات التأمين على الإتجاهين الإستراتيجيين الغربى والجنوبى ، حيث تقوم قوات حرس الحدود بتنفيذ الداوريات والكمائن المُخططة / غير المُخططة على المسارب وطرق التحرك ، والأماكن / المناطق الأكثر خطورة ( تهريب – تسلل – الهجرة غير الشرعية – التنقيب عن الذهب / المعادن ) على الإتجاهين الغربى والجنوبى ، وتقوم القوات الجوية بتنفيذ إستطلاع مُسلح على الإتجاهين الغربى والجنوبى بالإضافة إلى معاونة التشكيلات التعبوية لتنفيذ مهامها ضد التنظيمات الإرهابية عبر الحدود المصرية ، مشيرا الي الجهود المبذولة لتأمين الجبهة الداخلية والأهداف ( الحيوية / السيطرة القومية ) ضد أعمال التخريب بنطاق المسئولية وتكثيف الداوريات على مُختلف الطرق والمدقات وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة بواقع حوالى 600 داورية بالتعاون مع الشرطة المدنية ، مع إستمرار الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية فى القيام بمناورات عملياتية وتدريبية للمحافظة على الإستعداد القتالى الدائم ورفع الجاهزية العملياتية للقوات .

وقدم العقيد تامر الرفاعي عرضا تفصيليا لنتائج أعمال قتال القوات وأبرز مستجدات الموقف منذ بدء العملية الشاملة ” سيناء 2018 ” والتى تتخلص حتى الآن فى تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية ، والقضاء على (105) فرد تكفيرى ، كذلك القبض على عدد (2829) فرد مابين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه فى دعم العناصر التكفيرية وتم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم فى أى قضايا وتسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية ، كذلك تدمير (1907) وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، وإكتشاف وتدمير عدد (2) مركز إعلامى و (2) مركز إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية ، وإكتشاف وتدمير (471) عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة c4 ومادة TNTووالأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ، وتدمير (5) فتحة نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين ، الي جانب اكتشاف وضبط وتدمير عدد (157) عربة و (387) دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية ، كذلك عدد (41) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية ، وضبط عدد (129) بندقية خرطوش و (461) فرد أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية ، وذلك بالتوازى مع ملاحقة العناصر العاملة فى مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وقد تم تدمير (116) مزرعة لنبات البانجو وضبط حوالى (51,6) طن من المواد المخدرة و (2) مليون و (150) ألف قرص مخدر.

واكد المتحدث العسكري التزام القوات بالحفاظ على القواعد والضوابط والمعاييرالخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من أبناء شعب مصر العظيم فى كافة المناطق التى تشهد عمليات مداهمات أمنية والإلتزام الدقيق بقواعد الإشتباك المعمول بها دولياً . مع إستمرار القوات المسلحة فى توفير الحصص التموينية لأهالى سيناء بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة الوطنية بالإضافة إلى قيام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التموين بتوفير الخضروات والسلع التموينية اللازمة لأهالى شمال سيناء .

وطالب المتحدث العسكرى كافة وسائل الإعلام عدم تناول أى أخبار مغلوطة وغير صحيحة يتم الترويج لها من خلال الأبواق الإعلامية المناهضة للدولة وكذا التابعة للتنظيمات الإرهابية لبث رسائل سلبية تضر بسير العمليات وتحفيز العناصر الإرهابية على القتال ضد قوات الجيش والشرطة المصرية ، مؤكدا حرص القوات المسلحة على إمداد وسائل الإعلام بالبيانات العسكرية بصفة شبه يومية .

وقدم الشكر إلى شعب مصر العظيم على ثقته المطلقة فى قواته المسلحة والشرطة الذين يخوضون مواجهات ضارية بكل بسالة وشجاعة ضد التطرف والإرهاب ، مشيرا الي انه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد عدد (16) من أبطال القوات المسلحة وإصابة (19) آخرين أثناء مداهمة

وحول البؤر الإرهابية اكد المتحدث العسكري انه ومازال ابناء القوات المسلحة والشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم دفاعاً عن تراب مصر واستقرار شعبها العظيم .