مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

‎تعقد الهيئة المصرية العامة للكتاب

‎مؤتمرا” صحفيا” لعرض تفاصيل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحد والخمسون و الذى سيقام فى الفترة من الثاني والعشرون من شهر يناير الجاري وحتي الرابع من فبراير ، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والسيد / مامادو سال سفير السنغال فى القاهرة ورئيس هيئة الكتاب دكتور هيثم الحاج على والدكتور سعيد عبده رئيس الاتحاد الناشرين المصريين والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب .

‎حيث سيعقد المؤتمر الصحفى يوم الأحد القادم ١٢ يناير في تمام الساعة ١٢ ظهرا وذلك في مركز المنارة بجوار مركز المعارض بالتجمع الخامس