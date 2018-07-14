مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حدث في بلاد السعادة الاثنين المقبل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح بان المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل عرض ” حدث في بلاد السعادة” من إنتاج فرقة المسرح الحديث و ذلك بحضور الفنان أشرف طلبة مدير الفرقة ، و فريق عمل العرض من الممثلين منهم مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، فاطمة محمد علي، سيد الرومي، محمد حسني ، المطرب وائل الفشني و من الدول العربية خدوجة صبري من ليبيا ، راسم منصور من العراق و نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من النجوم الشباب ، و مصممة الاستعراضات كريمة بدير بالاضافة إلى مؤلف العمل وليد يوسف و مخرج العمل مازن الغرباوي.

و ذلك الأثنين الموافق ١٦ يوليو على مسرح السلام في القصر العيني في تمام السادسة مساءا