مؤتمر دولي موسع بنادي المراسلين الاجانب لعرض ملف حقوق الانسان

بدآ منذ قليل موتمر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في نادي المراسلين الاجانب وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسيد محمد امام مدير المركز الصحفي للصحفيين الاجانب والعرب في مصر وعدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الاجنبية، وحضرته وكالة الصحافة المستقلة العراقية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية ومن المتوقع أن يتم الإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام الأجنبية عن الأمور الشائكة بملف حقوق الإنسان، وما يتم ترويجه خارجيا ضد مصر ومحاولة تشويه صورتها..وسنوافيكم بتقرير مفصل بعد قليل