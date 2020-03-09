مؤتمر حول العرق والجنس والهجرة في المغرب

(المستقلة)/كاتي بيرسجي –فاس/..نظم مركز دراسات المغرب في جامعة ولاية أريزونا (CMS) مؤتمرا عن العرق والجنس والهجرة في المغرب في الفترة من 15 – 17 ديسمبر/كانون أول 2019.

وعقد المؤتمر تحت رعاية جامعة لوكرتي ريجيريشنز وسوسيتيه (URMIS) و المركز الدولي للدراسات حول عهد الرقّ وما بعده Rechches sur les Esclavages et Post-Esclavages (CIRESC, CNRS) وتمّت استضافته في معهد اللغات والثقافات (INLAC) في فاس. لقد استقبل المؤتمر سبعة وعشرين باحثًا محاضرا ً من مختلف أنحاء إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكرّم عالمة أفريقية رائدة ، كاثرين كوكري فيدروفيتش.

ووفقًا للمدير المؤسس لـمركز دراسات المغرب (CMS) والمنظم الرئيسي للمؤتمر، الدكتور شوقي الهامل ، فإن المؤتمر دعا و”يدعو” الباحثين إلى تركيز الإنتباه على الطرق التي أدت بناء ً على الهجرات القائمة على أساس العرق والجنس إلى تهجين المغرب من الماضي البعيد إلى الوقت الحاضر، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالهجرة الأخيرة عبر الصحراء المتجهة إلى المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن أهداف المؤتمر “تشجيع النقاش حول العرق والجنس والهجرة لزيادة الوعي حول الإندماج والظلم التاريخي”.

ألقى الكلمات الترحيبية الدكتور شوقي الهامل والدكتورة مها الناجى والدكتورة فاطمة صادقى ، وهم المؤسسون المشاركون لـمعهد اللغات والثقافات (INLAC). ورحبت الدكتورة مها الناجي بالمشاركين في مقرّ المعهد INLAC وهو مركز للدراسات العربية والإسلامية في فاس الذي خدم منذ إنشائه حوالي 600 طالب يدرسون في الخارج. وسلّط الدكتور شوقي الهامل، أستاذ التاريخ في كلية الدراسات التاريخية والفلسفية والدينية بجامعة ولاية أريزونا، الضوء على غرب وشمال غرب أفريقيا وشكر جميع الحضور على مشاركتهم في المؤتمر الإفتتاحي الذي نظمه مركز دراسات المغرب (CMS) واحتفل بحقيقة أنه تم تقديم أكثر من 80 ملخصًا بحثيًا للنظر فيها حيث تم اختيار مجموعة مشاركين رائعة منصفة بين الجنسين لتقديم أبحاثهم في فاس.

ركزت اللجنة التمهيدية على تاريخ العبودية وآثارها. كان تسليط الضوء على مسلسل وثائقي فريد من أربعة أجزاء بعنوان Les Routes de l’Esclavage (طرق العبودية) تأليف “فاني غليسانت وخوان جيلاس ودانييل كاتيير وأنتجتها الشركة الفرنسية” Compagnie des Phares et Balises “للقناة الأوروبية (ARTE) وتمّ بثّها في مايو 2018. ويصف الدكتور شوقي الهامل، الذي ساهم في صنع هذه المسلسل ، الأفلام بأنها “أفلام وثائقية تاريخية عن تجارة الرقيق (من إفريقيا) والإسترقاق (من الأفارقة)” مشددًا على أن مثل هذه المشاريع السينمائية “نادرة”

وعندما تمّ بث المسلسل على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية في آب/أغسطس 2018 ، الجزء الأول من طرق الرق ، “476-1375: ما وراء الصحراء” ، الذي “يصف دور الإمبراطورية العربية الإسلامية في تجارة الرقيق الأفريقية” وفقًا للدكتور شوقي الهامل ، تم تخطيه بالكامل. منذ ذلك الحين تم استنتاج أن الجزيرة ربما “استبعدته عن قصد” بسبب تركيز هذا الجزء على العبودية في المجتمعات الإسلامية. ولهذا السبب لم يكن عملا ً فذّا ً أن يتم عرض نسخة باللغة الفرنسية من نفس الحلقة ومناقشتها في اليوم الأول من المؤتمر (CMS) الذي عقد في المغرب وهو بحد ذاته مجتمع إسلامي.

أما الأعمال الأخرى التي ناقشتها اللجنة الأولية فكانت “ما معنى أن تكون عبدا ً” “Escreave (To Be a Slave)” والكتاب المرافق للمسلسل الوثائقي “طرق الرق” Les Routes de l’Esclavage (Slavery Routes).

قدم المؤتمر بحجمه ونطاقه الرئيسي ثماني مجموعات أخرى مؤلفة من مجموعة متنوعة من الأبحاث على مدار اليومين التاليين. ركزت المجموعات البحثية على نطاق واسع على سياسة العرق والهجرة في المغرب والتاريخ المغاربي الأوروبي والهجرات عبر الصحراء والأفلام والأدب: الهجرة في ثقافة البوب ​​في القرن الحادي والعشرين والجنس والهوية. وقدمت العروض نظرة رائعة في مجموعة واسعة من المواضيع المهمة والمثيرة للاهتمام ، من بلاغة العرق في الأدب المغاربي في القرن السادس عشر وتحليلا لأداء كناوة إلى الأفكار حول المرأة والنفي الذاتي والتصور الاجتماعي للأطفال المختلطين في الوالدين في المغرب. ويمكن الاطلاع هنا على قائمة كاملة بالباحثين الذين قدموا أبحاثهم بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول المؤتمر ومنظميه.

في اليوم الثالث من المؤتمر ألقيت كلمة المحاضرة الختامية للمؤسسة كاثرين كوكري فيدروفيتش من جامعة باريس ديدرو.

بشكل عام ، كان المؤتمر فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الطويل للرق والإستعمار والهجرة والعلاقات العرقية وديناميات الجنس في المغرب وكيف تستمر تقاطعات هذه الظواهر في التأثير على سياسات الهجرة الحديثة وثقافتها و مجتمعها. وكما يتضح من العمل متعدد الأوجه والمتعدد الطبقات للمحاضرين في المؤتمر، فإن هذه القضايا معقدة بقدر ما هي ملحّة لمعالجتها، خاصة بعد فترة طويلة من عقيدة المحرمات. فمثلا:

رغم استمرار أسطورة التفوق العنصري في جميع أنحاء المنطقة المغاربية التي تظهر من خلال المعاملة المتباينة في الدوائر الحكومية بين البيض والسود في المغرب كما وثقتها لورينا جازوتي، نجد في الوقت نفسه مغاربة غير سود يعتنقون (أو يحبّذون) طقوس كناوة الناشئة من العبيد السود في المغرب، وذلك كتخفيف لمشاعر الحرمان بسبب الكلاسيكية المؤسسية حسب قول سينثيا بيكر.

وبينما تنفذ السلطات المغاربية ما يشار إليه من قبل عدد من العلماء على أنه عنصري كمراقبة للحدود نيابة عن الاتحاد الأوروبي ، فإن المهربين من شمال إفريقيا ، على الأقل كما هو موضح في الشريط (الفيلم) ، ينظرون إلى السود في جنوب الصحراء الكبرى على أنهم سلع تستغل مالياً من أجل تذكرة غير مضمونة إلى أوروبا. يمكن أن يسمى هذا إرث الإستعمار الأوروبي وقد يقول البعض العولمة: ظاهرة حديثة تذكرنا بتجارة الرقيق وحقيقة أن النساء والأطفال المهاجرين هم الأكثر عرضة للاستغلال أثناء العبور.

علاوة على ذلك ، أحرزت المؤسسات المغربية ومنظمات المجتمع المدني تقدماً ملحوظاً نحو تحسين معاملة المهاجرين ومعالجتهم كما يتضح من التغييرات السياسية والدستورية التي تهدف إلى منح المهاجرين حقوقًا أكبر. وفي الممارسة العملية ، كانت هناك أيضًا موجات كبيرة من تنظيم المهاجرين الذين يعيشون في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك ، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين كل من السياسات والممارسات – وقد اقترح أن يلعب المجتمع المدني دوراً متزايد الأهمية في هذه العملية.

الجنس (من حيث الذكورة والأنوثة) بلا غرابة موضوع معقّد أيضا ً. عكست الأوراق المقدّمة القوة التي كانت تتمتع بها النساء واحتفظت بها لعدة قرون على الرغم من التصورات الغربية. وعلى الرغم من أن تنظيم النساء يتم بشكل شائع في أماكن مثل المغرب وإيران ، إلا أن النساء أنفسهن يتخذن مواقف شخصية ويستخدمن أجسادهن كـ “مواقع للمقاومة” وفقًا لما قاله شادي عابدي وفاطمة الزهراء شريفي علوي. وعلى الرغم من حرمان المرأة تاريخياً من فرصة التعليم ومحو الأمية ، فإن نساء المغرب الأمازيغيات كنّ لربما ما يمكن أن نسميه فعليّا ً الكتبة بلغاتهن غير المكتوبة سابقًا – من خلال نماذج شائعة وجدت في السجاد الذي يصنعونه منذ قرون حسب قول فاطمة صدقي.

نجح المؤتمر في نهاية المطاف في تحقيق هدفه المتمثل في “تعزيز النقاش حول العرق والجنس والهجرة لزيادة الوعي حول الإندماج والمظالم التاريخية”. وللمضي قدماً ، هناك حاجة حقيقية لمواصلة مثل هذا البحث والمناقشات والحوار من أجل التعلم من الماضي وتقديم توصيات تستند إلى الأدلة للسياسات والممارسات التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على الهياكل والمؤسسات الاجتماعية القائمة من أجل التوصّل إلى مغرب ٍ أكثر إنصافًا وعدلاً.

وينظم مركز الدراسات المغربية مؤتمره المقبل عن الأقليات. وسيعقد في تونس.

مركز الدراسات المغربية (CMS) في جامعة ولاية أريزونا يوفّر المعرفة والفهم حول المغرب. وتركز رسالة ومؤتمرات وورش عمل مركز الدراسات المغربية (CMS) بشكل خاص على الهوية المغاربية الإفريقية من خلال تعزيز فهمنا لشمال إفريقيا المرتبط بالصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالإضافة إلى الشتات الأفريقي عبر المحيط الأطلسي. علاوة على ذلك ، لدى المركز مهمة تعليمية – تربوية لتعزيز التحديث التعليمي والبحث والحوار ما بين الولايات المتحدة ومنطقة المغرب.

اللجنة التمهيدية (ميريام كوتياس ، كاثرين كوكري فيدروفيتش ، صلاح طرابلسي ، كلارا بوير روسول ، سوزان شفارتس وشوقي الهامل).

د. ستانلي جيمس و السيدات الدكاترة(شادي عابدي، فاطمة صدقي وزينب البرنوسي ومرشحة الدكتوراة مالكة عزوم)