مؤتمر البحرين تكرار للفشل

محمد مصطفي شاهين

تتشكل الآن مؤامرة كبيرة تسمي صفقة القرن تحاك فيها خطط ضد القضية الفلسطينية هدفها تصفية القضية الوطنية من خلال انشاء خطط تخدم المصالح الصهيونية وفق محددات وأبعاد وضعها اللوبي الصهيوني من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت من خلال التواصل مع دول التطبيع من العرب وفي الوقت الراهن اعلن عن الشق الاقتصادي من الصفقة والذي سيتم مناقشته في مؤتمر المنامة في دولة البحرين تحت رعاية دول التطبيع العربية وهو ما يمكن تعريفه بالمال مقابل السلام الأمر المرفوض لأنه تنكر واضح للحقوق التاريخية للقضية الفلسطينية .

ان الجغرافيا السياسية وإدراك واقع الصراع مع العدو الصهيوني يجعل التطبيع مع الاحتلال خطر يتهدد القضية الفلسطينية لأن هنالك محاولات صهيونية لحرف فكرة العداء للاحتلال الصهيوني من روافد الأيدلوجيا العربية ومحاولة استبدالها بالتطبيع مع دولة الاحتلال بما يضمن مصالحها الوجودية والتوسعية على حساب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من جرائم وانتهاكات الاحتلال المستمرة على أرضه وشعبه.

ان مؤتمر البحرين ما هو الا تكرار للمؤامرات والاتفاقيات الفاشلة التي عمد الاحتلال واعوانه وادواته في ابتكارها محاولين قوننة احتلالهم وشرعنته، وفي الواقع انه سيفشل كما فشل كل ماسبق ان صفقة القرن ولدت ميتة ولا مكان لدينا كفلسطينيين لمثل هذه التفاهات والاوهام طريقنا هو طريق المقاومة حتي التحرير.

ان شعب فلسطين يتمتع بمناعة وطنية ضد المشاريع التصفوية مما أنجح بيئة العمليات التي تقودها المقاومة من أجل تحقيق أهدافها الوطنية في حماية المشروع الوطني ، من خلال التقييمات المستمرة والادارة الحكيمة لطبيعة الصراع تمكنت المقاومة من بلورة أدواتها لتشكل تأثيرا كبيرا في الواقع المر الذي تمر به القضية الفلسطينية ، فكانت مقاومتنا من أجل هدف مشروع وهو استعادة حقوقنا التي سيطر عليها الاحتلال الصهيوني.

ادراكنا للدروس السابقة وأخذنا العبر مع ايماننا بعدالة قضيتنا بإمكاننا أن نتجاوز المخططات الصهيو أمريكية والتي كان آخرها مؤتمر البحرين الاقتصادي، تميز نضال شعبنا بالبعد القيمي الأخلاقي الذي امتازت به المسيرة الجهادية التي كانت دفاعا عن قضيتنا العادلة، على عكس الاحتلال الذي حطم كل القيم والاخلاقيات من خلال قتله الأطفال والشيوخ والنساء واستخدامه الطرق الملتوية والدموية لتعزيز سيطرته وتكريس احتلاله لأرضنا.

في الطريق نحو التحرير تعمل المقاومة الفلسطينية لتعزيز وتأمين قطاعات أساسية من المجتمع لتحصينها أمام محاولات العدو الصهيوني لاختراق الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية للمقاومة، فركزت المقاومة على ترسيخ مفاهيم النضال وحب الوطن ونجحت من خلال عملياتها بالتصدي للعديد من المخاطر التي يحاول العدو الصهيوني ومخابراته تسليطها على المجتمع الفلسطيني، وستبقي المقاومة الفلسطينية صمام للاستقرار والأمن في المجتمع الفلسطيني.

إن فكر المقاومة الأصيل في التواصل مع حركات التحرر الوطني وتكوين محمور مضاد لدول التطبيع عنصر هام في افشال مؤتمر البحرين وصفقة القرن الصهيو أمريكية التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية .