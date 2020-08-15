ليون يطيح بمانشستر سيتي ويضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي أبطال أوروبا 

‏المستقلة .. فجر ليون الفرنسي مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه مساء اليوم السبت بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل ثلاثية ليون كل من ماكسويل كورني (24) وموسى ديمبلي (79- 87)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين (69)، ليضرب ليون بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع بايرن ميونيخ الألماني.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليون في الدقيقة العاشرة، بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء عبر مارسيلو، أمسك بها بنجاح إديرسون.

وافتتح ليون التسجيل في 24، بعدما انفرد إيكامبي بالحارس إديرسون بعد تلقيه تمريرة بينية مقتنة من مارشال، قبل أن يتدخل جارسيا ويفتك الكرة، لتصل إلى كورني الذي استغل خروج حارس السيتي من مرماه، ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتحصل السيتي على مخالفة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 28، نفذها دي بروين بتسديدة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس لوبيز.

وعاود دي بروين المحاولة بنفس الطريقة من مخالفة من نفس المكان في الدقيقة 38، ومرة أخرى تصدى حارس ليون للكرة.

وكاد مانشستر سيتي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 42، بعدما راوغ سترلينج نظيره كورنيه في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليمهد الكرة على حدود منطقة الجزاء تجاه رودريجو، الذي سدد بدوره كرة ضعيفة أمسك بها لوبيز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أرسل دي بروين كرة بينية متقنة بخارج القدم تجاه سترلينج في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها لوبيز، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم ليون بهدف دون رد.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 56 بنزول محرز على حساب فيرناندينيو.

وتحصل مانشستر سيتي على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60، نفذها دي بروين مسددًا كرة قوية تصدى لها لوبيز بنحاح.

وحاول مارشال مباغتة إديرسون بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، إلا أن حارس السيتي أمسك بالكرة.

ومن جديد نفذ دي بروين مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، مسددًا كرة علت العارضة هذه المرة.

ونجح مانشستر سيتي في معادلة النتيجة في الدقيقة 69، بعدما مرر محرز كرة بينية متقنة لسترلينج في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع ليون ويمهد الكرة على حدود منطقة الجزاء لدي بروين الذي سدد مرة مباشرة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 73، سدد جيسوس كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تألق لوبيز في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأرسل سترلينج عرضية متقنة لجيسوس الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء في الدقيقة 77، إلا أن البرازيلي سدد الكرة أعلى العارضة.

وباغت ليون نظيره مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل عوار كرة بينية متقنة تجاه إيكامبي الذي فضل تركها لتواجده في وضع التسلل، ليتابعها ديمبلي وينفرد بإديرسون ويسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 78.

ودفع جوارديولا بديفيد سيلفا على حساب رودريجو في الدقيقة 85 بحثًا عن إنقاذ الموقف.

وأهدر سترلينج فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 86، بعدما أرسل جيسوس عرضية أرضية لسترلينج أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسدد بغرابة أعلى العارضة.

وأطلق ليون رصاصة الرحمة على مانشستر سيتي في الدقيقة 87، بعدما سدد عوار كرة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء، أخطأ إديرسون في التصدي لها، ليتابعها ديمبلي في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نفذ دي بروين مخالفة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية أبعدها لوبيز إلى ركلة ركنية، ومن تلك الركلة ارتقى والكر للكرة العرضية مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز ليون بنتيجة 3-1 وتأهله إلى نصف النهائي