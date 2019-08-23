لينا الفيشاوي تكشف تفاصيل «مؤسفة» عن علاقتها بوالدها

(المستقلة)..في أول تعليق لها على صدور حكم بحبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي شهراً بسبب انقطاعه عن الإنفاق عليها، كشفت لينا، ابنة الفنان الشهير وحفيدة فاروق الفيشاوي، الكثير عن خلافات والدها ووالدتها هند الحناوي.

وقالت لينا الفيشاوي، في فيديو نشرته على موقع «يوتيوب»، إنه كانت هناك مشاكل دائمة بين أبيها وأمها هند الحناوي منذ أن كان عمرها 3 سنوات بسبب المصاريف وبسببها.

وقالت لينا إن المشاكل عادت مرة أخرى من جديد، منذ 3 أعوام فقط حين أرادت أمها عمل طلب دراسة لها في بريطانيا والإقامة معها، وبعد موافقة أبيها، ودفع مصاريف الدراسة شهرين فقط انقطع تماماً عن الإنفاق عليها بعد ذلك.

وكشفت أن أمها اضطرت إلى رفع قضية على والدها من أجل الحصول على نفقات الدراسة، ما جعل أباها يتصرف بعصبية تجاهها حتى إنه قال لها إنه لا يريدها في حياته مرة أخرى، ما تسبب لها في صدمة نفسية، مضيفة: » لا أحد كان قادراً على حل هذه المشكلات سوى جدي فاروق الفيشاوي وهو الآن ميت».

كان أحمد الفيشاوي قال في تعليق له بعد قرار حبسه إن طليقته هند حصلت على إذن منه بسفر ابنته إلى الخارج بالغش والتدليس، بعدما أوهمته بأنها تسافر للتعليم.

كما اتهم الفيشاوي والدة هند بالتواطؤ معها في القضية، والتسبب في الإضرار بعلاقة أحمد مع ابنته لينا، وحرمان كليهما من الآخر بشكل ممنهج ومقصود.

وعادت قضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي مؤخراً بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، والتي كشفت عدم مقدرة ابنته لينا الفيشاوي على العودة لمصر وحضور جنازة جدها بسبب حصول والدها على حكم قضائي يمنعها من العودة في حال زيارتها لمصر، ولمحت في أكثر من تدوينة لانقطاع علاقتها بوالدتها في الوقت الحالي.

وكانت محكمة الخليفة قد قررت قبل أيام سجن الفنان الفيشاوي شهراً، بسبب امتناعه عن دفع النفقة المخصصة لابنته لينا، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وأقام شعبان سعيد المحامي، وكيلاً عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.

وقال سعيد إن المحكمة أصدرت قراراً بحبس الفيشاوي شهراً، وهو حكم واجب التنفيذ، إذا التزم وقام بدفع المصاريف المطلوبة يتم الإفراج عنه.

المصدر: عربي بوست