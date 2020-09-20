ليلى علوي تحيي الذكرى الثانية للفنان جميل راتب بكلمات مؤثرة

المستقلة/ منى شعلان/ أحيت الفنانة ليلى علوي ، الذكرى الثانية للفنان الراحل جميل راتب ، بكلمات مؤثرة ، معربة عن إشتياقها له ولفنه الذى لم يتغير مع مرور الزمن.

نشرت ليلى صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلقت: “كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا يا جميل”.

يذكر أن الفنان جميل راتب رحل عن عامنا منذ عامين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 92 عامًا، تاركًا لجمهور ومحبي العديد من الأعمال التي لا تنسى ، وكانت أخر أعماله مشاركته فى مسلسل “بالحجم العائلي”، بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندا موسى، ومن إخراج هالة خليل.