ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب

المستقلة /كشفت الفنانة ليلى علوي، في تقارير صحفية لها اليوم، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجبيها من وضع يده على كتفها خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.

واضافت وفق “بلدنا اليوم”: “أنا عارفة إن الناس في سوهاج هنا بتحبني، وأنا كمان بحبهم وباحترمهم، بس ما بحبش حد يحط إيده عليا، لأنه مش من حقه”.

وتابعت: “ممكن يتصور معايا من غير ما يحط إيده على كتفي”.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد “التاريخ السرى لكوثر” والذى لم يتحدد عرضه حتى الان وهو العمل الذى تعود به إلى السينما بعد احدث أفلامها “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم المنتظر عرضه، دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف أن المتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.