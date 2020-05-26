ليلى أحمد زاهر: ياسر جلال اعادني إلى التمثيل

(المستقلة)..كشفت الفنانة الشابة ليلى ​أحمد زاهر​ أن والدها النجم أحمد زاهر كان يرفض عودتها إلى التمثيل، إلا أن الممثل ​ياسر جلال​ هو الذي أقنعه.

وأضافت، عند حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس “، أن ياسر جلال ‏صديق لوالدها ويتمرنا سويًا في نفس النادي الرياضي وهو الذي أقنعه بعودتها للتمثيل من خلال تجسيد شخصية ابنته في مسلسل “الفتوة” ‏الذي عرض رمضان الماضي.‏

وكانت ليلى شاركت في عدة أعمال فنية وهي طفلة مثل فيلم “عمر وسلمى” وغيرها، بينما آخر الأعمال التي شاركت بها كان فيلم “عنتر وبيسة” قبل 6 سنوات، وكانت تبلغ من العمر آنذاك 10 أعوام.

يذكر أن مسلسل مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.. وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.