ليلى أحمد زاهر: ياسر جلال اعادني إلى التمثيل
(المستقلة)..كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر أن والدها النجم أحمد زاهر كان يرفض عودتها إلى التمثيل، إلا أن الممثل ياسر جلال هو الذي أقنعه.
وأضافت، عند حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس “، أن ياسر جلال صديق لوالدها ويتمرنا سويًا في نفس النادي الرياضي وهو الذي أقنعه بعودتها للتمثيل من خلال تجسيد شخصية ابنته في مسلسل “الفتوة” الذي عرض رمضان الماضي.
وكانت ليلى شاركت في عدة أعمال فنية وهي طفلة مثل فيلم “عمر وسلمى” وغيرها، بينما آخر الأعمال التي شاركت بها كان فيلم “عنتر وبيسة” قبل 6 سنوات، وكانت تبلغ من العمر آنذاك 10 أعوام.
يذكر أن مسلسل مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.. وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
التعليقات مغلقة.