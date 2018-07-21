ليلة دمشقية تجمع مواهب “ذا فويس كيدز” السورية

(المستقلة)..نجومك بالعالي يا سورية” ليلة دمشقية فنية جمعت نجوم لبنان وسوريا بمشاركة مواهب ذا فويس كيدز السورية بمبادرة الفينيق السوري ،وحضور وزير السياحة السورية.

احتفالية محبة في قصر الأمويين للمؤتمرات للنجوم الشابة السورية الواعدة الذين شاركوا في برنامج the voice kids ولم ينالوا فرصة التأهل للنهائيات والفوز في اللقب. باهتمام وتشجيع لمواهبهم المميزة استمرارهم في التألق بمشوارهم الواعد تم تكريمهم بمرافقة فرقة “قصيد” الموسيقية الكبيرة بقيادة الفنان كمال سكيكر،

و غنت النجوم السورية الشابة عدة أغاني عربية تراثية ومعاصرة تلونت بين الطربي الشعبي والرومانسي وقد تفاعل الحضور مع أدائهم الجميل بالغناء معهم والتصفيق الحار لهم.

فقد أدى أبي الفارس “الأطلال” ،يمان قصار “هيمتني” ،جيسيكا غربي “وصفولي الصبر”،يائيل القاسم “شآم”،تاج قسام “قولي عملك ايه”،تيم الحلبي ” طير الحرية “،زياد أمونة “حبيبي يسعد أوقاته”،طه محسن “حبك كتر كتير”،حيدرة الدويري “مضناك”،كمي غرز الدين “عزك يا دار”،نينار دلا “مستنياك” ،زين عمار “كل القصايد”،ياسر بكر ” دبنا ع غيابك ”

وكان الختام المميز بغناء النجم حازم الشريف و بإهداء الفنان وعد ملحم بركات أغنية خاصة لسوريا قد لحنها الموسيقار ملحم بركات قبل رحيله وأذيعت أغنية “من لون جرحك” بعد وفاة الراحل الكبير ملحم بركات.

وشهد الحفل تكريم الاعلامي.جمال فياض بسيف دمشقي أصيل كبادرة تقدير ومحبة لمسيرته وجهوده الكبيرة.

ومع اجماع الحاضرين من وجوه الاعلام و الفن في سورية ولبنان بالأمل بالغد المشرق لسورية وأطفالها انتهت هذه الفعالية المميزة وبموعد قريب لفعاليات أخرى قادمة مع مؤسسة الفنييق السوري.