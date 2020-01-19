ليفربول يهزم يونايتد بثنائية ويبتعد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0 في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول الترتيب.

سجل فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14، وأضاف زميله محمد صلاح هدفا ثانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.