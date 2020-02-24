ليفربول يهزم وست هام ويبقي على آماله في دوري اللاهزيمة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 مساء الإثنين، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقي على آماله في حصد لقب البريمييرليج بلا خسارة.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من جورجينيو فينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني في الدقائق 9 و68 و81على الترتيب.

فيما أحرز عيسى ديوب وبابلو فورنالس هدفي وست هام في الدقيقتين 12 و54.

وواصل ليفربول الحفاظ على سجله خالي من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محققا 26 انتصارا وتعادل وحيد.

ورفع فريق المدرب يورجن كلوب رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد وست هام عند نقطة في المركز الـ18 ليظل في منطقة الهبوط.