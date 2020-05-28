ليفربول ينسحب من صفقة فيرنر

(المستقلة)..بعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أشهر لضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، قرر ليفربول الإنكليزي بشكل نهائي الانسحاب من الصفقة “لأسباب مالية”، حسبما أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وجاء قرار ليفربول بعدم الاستمرار في مفاوضة لايبزيج، بعدما تمسك الأخير بقيمة الشرط الجزائي لفيرنر مقابل التخلي عنه، وقيمته ما يعادل 50 مليون جنيه إسترليني.

ورغم العلاقة الجيدة التي تربط الناديين، فإن ليفربول قرر أنه “لن يدفع أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني” مقابل ضم اللاعب صاحب الـ24 عاما.

ومن المتوقع أن تواجه إدارة ليفربول عجزا في ميزانية النادي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حسب تقديرات “ميرور”.

كما يرجح الخبراء أن تواجه معظم الأندية الأوروبية أزمات مشابهة، مما قد يسبب تراجعا غير مسبوق في أسعار اللاعبين بأسواق الانتقالات.

المصدر: سكاي نيوز عربية