ليفربول يلتقي كريستال بالاس ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز

المستقلة .. يلتقى نادي ليفربول المحترف ، مع ضيفه كريستال بالاس، فى مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، حيث يسعى ليفربول متصدر المسابقة إلى استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد بعدما تعادل سلبيا فى أول مباراة له بعد استئناف البريميرليج أمام إيفرتون فى ديربى “ميرسيسايد” فى المباراة التى أقيمت على ملعب “جوديسون بارك” الأحد الماضى.

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بالموسم الحالى 2019-2020 برصيد 83 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن مانشستر سيتى الوصيف، فيما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

وأصبح الريدز يحتاج إلى تحقيق 5 نقاط فقط من المباريات الثمانية المتبقية له هذا الموسم لحسم لقب البريميرليج رسميا للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث تأجل التتويج بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية ضد إيفرتون فى الديربى الذى شهد غياب النجم المصرى محمد صلاح الذى جلس على مقاعد البدلاء.

ويحتاج ليفربول للفوز فى مباراتين من أجل حسم اللقب، ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس الليلة قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل، وإذا فاز سيتوج باللقب دون النظر لنتيجة السيتي المقبلة أمام تشيلسي.

من جانبه، أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، على جاهزية محمد صلاح لخوض اللقاء، حيث قال فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة:”محمد صلاح تدرب بشكل طبيعى وكذلك روبرتسون، ميلنر وماتيب مستبعدان من مباراة اليوم بسبب الإصابة”.

وواصل قائلا :”سيكون من الرائع إن لعبنا بأسلوبنا وعلى أعلى مستوى ضد بالاس، ستكون مباراة صعبة لكن علينا جعلها أصعب على المنافس”.

وتابع قائلا :”عدم وجود جماهير؟ نعم سيكون شيئًا مختلفاً، لقد تدربنا منذ أربع أسابيع وكنا نعرف أننا سنلعب على ملعبنا دون جماهير، كرة القدم ليست نفسها عندما لايكون هنالك جماهير، أى مباراة ستكون مختلفة بدون جماهير لكن هذه فترة وعلينا التعامل معه، مباراة الديربى كانت مثالاً، نحن نتعامل مع الأمر كما هو ولانفكر بذلك بعد الآن، مازلنا سنلعب على أرضنا ونحن نعلم ملعبنا جيداً ومازال الشعور رائعاً عندما تسير بغرف الملابس فى انفيلد، نريد ان نتعامل معها كمباراة على ارضنا”.