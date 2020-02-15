ليفربول يفلت بصعوبة من كمين نوريتش «المتذيل»

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه نوريتش سيتي، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الليفر متصدر الترتيب انتصاراته.

أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بعد تمريرة من زميله جوردان هندرسون، ليمنح ليفربول 3 نقاط ثمينة يواصل بها إحكام قبضته على صدارة الترتيب.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، الذي يواجه وست هام يونايتد في الجولة ذاتها، الأربعاء المقبل.

في المقابل ظل نوريتش في موقعه في المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن واتفورد صاحب المركز قبل الأخير.

يذكر أن هذا هو الفوز الـ17 على التوالي لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علما بأن الفريق فاز إجمالا في 25 مباراة وتعادل مرة وحيدة ولم يخسر.