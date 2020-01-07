ليفربول يعلن تعاقده مع “نايكي” مقابل 30 مليون في الموسم الواحد

ليفربول يعلن تعاقده مع “نايكي” مقابل 30 مليون في الموسم الواحد

المستقلة.. أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة “نايكي” الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ليفربول مع شركة “نيو بالانس” بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصلا لاتفاق حول التجديد.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

“يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق بدءًا من موسم 2020-21.

وستشهد الشراكة متعددة السنوات، والتي تبدأ في 1 يونيو/ حزيران 2020، تصنيع ملابس نادي ليفربول للمباريات والتدريبات والسفر.

وتشهد الاتفاقية قيام شركة نايكي بإنتاج ملابس فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى طاقم التدريب.

وتتزامن الشراكة مع انتقالنا إلى منشأة تدريب حديثة على أحدث طراز في كيركبي لموسم 2020-21، وهو مشروع يتضمن الاستثمار في مرافق رياضية محسنة للمجتمع المحلي”.