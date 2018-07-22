ليفربول يرفض طلبا لمحمد صلاح

(المستقلة) … رفض مدربو اللياقة البدنية بنادي ليفربول الانجليزي طلب لنجم الريدز، المصري محمد صلاح، حيث طالبهم بإجراء “اختبار اللاكتات” مرتين وهو يعد من الاختبارات القاسية للغاية.

وبدأت الواقعة بخوض صلاح وزميلاه ساديو مانيه نجم منتخب السنغال و ماركو غروجيتش نجم المنتخب الصربي”اختبار اللاكتات” الذي يتم عبره حساب نسبة اللاكتات في الجسم لمعرفة مدى بعد اللاعب عن مستوى اللياقة المثالية.

ويستلزم الاختبار من اللاعبين بذل جهد هائل خلال التمرين، كي ينتج الجسم مادة تسمى اللاكتات، وهي مادة حمضية في طبيعتها، تساعد على تفكك “الغلوكوز”، وبالتالي يستمر الجسم بإنتاج الطاقة.

وانسحب اللاعب غروجيتش وسط الاختبار الذي يقوم اللاعبون به عبر سلسلة من التمرينات “المرهقة جدا”، فيما فاجأ صلاح الجميع عندما طلب من مدربي اللياقة إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الانتهاء منه.

وقوبل طلب صلاح بالرفض، وسط دهشة زملائه الذين استغربوا طلبه أيضا.