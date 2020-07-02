ليفربول يخوض مواجهة من العيار الثقيل امام مانشستر سيتى اليوم الخميس

المستقلة … يخوض فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتى، مساء اليوم الخميس، على ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزنز، فى قمة منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وتشهد المباراة الظهور الأول للريدز بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما بشكل رسمى منذ الجولة الماضية، وذلك بعد سقوط مانشستر سيتى أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء الخميس الماضى.

ويغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 86 نقطة متفوقا على مانشستر سيتى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 63 نقطة.

ويتسلح ليفربول فى قمة الليلة بالثلاثى الهجومى محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، والسنغالى ساديو مانى، حيث يسعى النجم المصرى لزيادة رصيده التهديفى بعدما سجل 17 هدفا هذا الموسم في البريميرليج ليأتى بفارق هدفين عن جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى صاحب صدارة قائمة الهدافين.

ويبحث الريدز عن تحقيق الفوز ضد مانشستر سيتى، من أجل مواصلة مسيرة الأرقام القياسية التي حققها الموسم الجارى، حيث يحتاج ليفربول إلى 15 نقطة من أجل تحطيم رقم السيتيزنز لأكثر الأندية حصدا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليج برصيد 100 نقطة.

ويفتقد ليفربول فى لقاء اليوم الكاميرونى جويل ماتيب للإصابة، فيما يغيب عن مانشستر سيتى المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو للإصابة والبرازيلى فيرناندينيو للطرد فى اللقاء السابق أمام تشيلسى.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول قمة السيتى بتشكيل يضم كل من:

أليسون في حراسة المرمى، أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون؛ فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

وفى المقابل، من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالى:

إيديرسون في حراسة المرمى: والكر، جارسيا، أوتامندى، زينتشينكو؛ رودري، دي بروين، سيلفا؛ ساني، بيرناردو، وخيسوس.

ومن المنتظر أن ينظم فريق مانشستر سيتى ممر شرفى للاعبى ليفربول لتحيتهم بعد التتويج باللقب، على أرضية ملعب “الاتحاد” قبل انطلاق المباراة، في بادرة طيبة من الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتيزنز.