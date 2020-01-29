ليفربول يحسم المواجهة المؤجلة ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز ليفربول (2-0) على مضيفه وست هام يونايتد، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب.

المصري محمد صلاح افتتح التسجيل لليفر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، فيما أضاف أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 52.

وعلى المستوى الشخصي، بات صلاح خامس الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الممتاز، برصيد 66 هدفا، علما بأنه وصل لهدفه الـ12 في المسابقة هذا الموسم.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17.