ليفربول في طريق خصم صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي

المستقلة / حسام الدين جمال / أسفرت قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، عن وقوع ليفربول في طريق واحد من الأندية الكبيرة، وهو تشيلسي، وذلك حال تأهل فريق المدرب يورجن كلوب من الدور الرابع.

ليفربول تعادل 2-2 مع شروسبري تاون في الدور الرابع، مساء الأحد، ليضطر لخوض مباراة إعادة لاحقا، من أجل حسم المتأهل إلى الدور الخامس (ثمن النهائي).

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

شيفيلد وينزداي أمام مانشستر سيتي

بورتسموث أمام أرسنال

شيفيلد يونايتد أمام الفائز من ريدينج وكارديف سيتي

تشيلسي أمام الفائز من شروسبري وليفربول

وست بروميتش أمام الفائز من نيوكاسل وأوكسفورد يونايتد

ليستر سيتي أمام الفائز من كوفنتري سيتي وبرمنجهام

مانشستر يونايتد أمام الفائز من نورثامبتون وديربي

نوريتش سيتي أمام الفائز من ساوثامبتون وتوتنهام

يذكر أن ليفربول حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات طوال تاريخه، آخرها في موسم 2005-2006.