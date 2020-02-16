ليفربول أول المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أصبح ليفربول الإنجليزي أول المتأهلين حسابيا إلى دور المجموعات من النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا (2020-2021).

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 76 نقطة من 26 لقاء، بفارق 37 نقطة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس، الذي يتبقى له 12 مباراة (36 نقطة ممكنة)، ما يعني أنه لن يتمكن حسابيا من تجاوز الليفر هذا الموسم.

وفي ظل إيقاف مانشستر سيتي ومنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسمين المقبلين، بسبب ارتكابه مخالفات للوائح اللعب المالي النظيف، فإن صاحب المركز الخامس في البريمييرليج سيتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حال أنهى السيتي هذا الموسم بين الـ4 الأوائل في الترتيب.

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وضمن ليفربول إنهاء الموسم الحالي في المركز الخامس على الأقل، حيث أن 4 فرق فقط (مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام)، هي القادرة على تجاوزه، وذلك على فرض أن الليفر سيخسر كل مبارياته المقبلة، وأن هذه الفرق الـ3 لن تتعثر في أي لقاء.

كذلك فإن توتنهام مطالب بالتفوق على ليفربول في فارق الأهداف، حيث أن أقصى عدد من النقاط يمكن للفريق اللندني جمعه هذا الموسم هو 76، عدد نقاط الليفر حاليا.

وبهذا حقق ليفربول رقما تاريخيا، بأن أصبح أول فريق يضمن مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل 7 أشهر على انطلاقها.

يذكر أن ليفربول، حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، هو أكثر الفرق الإنجليزية تحقيقا للقب البطولة الأوروبية (6 مرات).

وتأهل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 من النسخة الحالية، حيث يقام الذهاب في إسبانيا يوم 18 فبراير/شباط الجاري، والإياب في إنجلترا يوم 11 مارس/أذار المقبل.